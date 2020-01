Leraren in actie voor honderden miljoenen extra onderwijsgeld

Bijna de helft van de basis- en middelbare scholen houdt de deuren donderdag en vrijdag gesloten. Naar verwachting demonstreren tienduizenden leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel door heel het land voor honderden miljoenen meer onderwijsgeld.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) hebben meer dan vierduizend scholen zich aangemeld voor de staking. Woensdagochtend kwamen er nog steeds aanmeldingen binnen bij de AOb.

Hoewel met het cao-akkoord voor het basisonderwijs in december onder meer een loonsverhoging van 4,5 procent werd binnengesleept, besloot de onderwijsbond om een eerder geplande staking niet af te blazen. Leraren en onderwijsondersteunend personeel in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs willen dat er structureel zo’n 1,65 miljard euro extra wordt uitgetrokken.

Medewerkers in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs gaan de straat op voor 640 miljoen euro extra. Het grootste deel daarvan is volgens hen nodig voor het dichten van de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs. Basisschoolleraren willen daarnaast een extra loonsverhoging van 1,25 procent per jaar.

Personeel uit het voortgezet onderwijs wil er ruim één miljard euro bij. Zo’n 675 miljoen euro daarvan is volgens hen nodig om de werkdruk terug te brengen. Ongeveer een kwart miljard euro zou nodig zijn om meer leraren naar hogere salarisschalen te laten doorstromen.

De bonden hopen dat meer mensen kiezen voor een carrière in het onderwijs als het werk aantrekkelijker wordt gemaakt. Zowel in het speciaal onderwijs als in het basis- en voortgezet onderwijs lopen de lerarentekorten op.

De acties vinden donderdag onder meer plaats in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Maastricht en Tilburg. Vrijdag zijn er acties in Den Bosch en Utrecht. Bij de manifestaties zijn onder meer politici en bekende onderwijzers zoals Peter Heerschop en Kees van Amstel aanwezig.

Afgelopen jaren legde het onderwijzend personeel al meerdere malen het werk neer.