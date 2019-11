Leraren in Actie: miskleun van onderwijsbond

De vakbond Leraren in Actie noemt het een „onvermijdelijk besluit” dat onderwijsbond AOb heeft besloten de staking van de leerkrachten toch door te laten gaan.

„Het was een miskleun en een blunder dat ze de staking hadden geschrapt. Het is wel duidelijk dat ze totaal geen voeling hebben voor wat er leeft onder de docenten. Het is een persoonlijk drama voor de voorzitter dat ze is opgestapt, maar we hebben respect voor dit onvermijdelijke besluit”, zegt voorzitter Peter Althuizen.

De AOb besloot vrijdag de staking te schrappen nadat er een convenant was gesloten met minister Arie Slob (Onderwijs) voor 460 miljoen extra. Leraren in Actie, een relatief kleine onderwijsvakbond met 1240 leden, zat niet aan de onderhandelingstafel en liet zaterdag al weten woensdag toch te willen staken omdat veel leraren via social media hun ongenoegen hadden geuit over het convenant. „Voor ons verandert er dus niet veel, want we hebben alles al door laten gaan voor woensdag”, aldus Althuizen, die de afgelopen dagen het ledenaantal met een paar honderd zag groeien.