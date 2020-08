‘Leraren bezorgd over ventilatie van klaslokaal’

Leraren op basisscholen en middelbare scholen maken zich zorgen over de luchtkwaliteit in de klaslokalen. Ook vragen ze zich af of leerlingen en docenten wel 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Dat meldt vakbond CNV Onderwijs.

De vakbond roept het kabinet op „om helderheid te bieden over ventilatiesystemen. Welke rol speelt ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus?” Dat is volgens CNV Onderwijs-voorzitter Jan de Vries vooral belangrijk in de herfst, als het buiten kouder wordt en het snotterseizoen begint. „Ramen kunnen nu al niet in alle scholen open. Ventilatie in schoolgebouwen is al jarenlang een probleem. Als het straks kouder wordt, en ramen helemaal niet meer open kunnen, moet daar echt duidelijkheid over zijn.”