Leraren basisschool: Passend onderwijs werkt niet

Driekwart van de leraren in het basisonderwijs heeft grote moeite om leerlingen met een handicap of gedragsproblemen goed te helpen. Ze hebben het gevoel dat ze niet de benodigde expertise of tijd hebben voor hun zorgleerlingen.

Dat is een van de uitkomsten van een enquête onder 2500 leraren naar hun ervaringen met passend onderwijs, meldt NRC. Het onderzoek, uitgevoerd door Lerarencollectief, de beroepsvereniging voor het primair onderwijs, wordt dinsdag gepresenteerd.

Bijna 80 procent van de ondervraagde leraren zegt dat hun werk is veranderd sinds de invoering van passend onderwijs, zes jaar geleden. En meestal niet ten goede.