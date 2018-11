Leraar weggestuurd na examenfraude

Een leraar van het Koning Willem I College in Den Bosch is maandag de laan uit gestuurd omdat hij heeft geprobeerd de examenresultaten van twaalf studenten te manipuleren. Op de beoordelingsformulieren van een praktijkexamen verhoogde hij de scores van een onvoldoende naar voldoende of van voldoende naar goed. De mbo-opleiding heeft dat maandag bekendgemaakt.

Het college van bestuur noemt het onacceptabel dat de leraar eigenhandig de resultaten probeerde te beïnvloeden. De poging tot fraude is op tijd ontdekt en gecorrigeerd. De studenten hebben inmiddels de resultaten ontvangen zoals die door de examinatoren eerder waren beoordeeld, aldus een verklaring.

Bestuursvoorzitter Jeanette Noordijk zegt dat drie studenten te horen krijgen dat ze moeten herkansen. De andere negen studenten zijn met een voldoende geslaagd. Ze gaat ervan uit dat de leraar louter uit betrokkenheid heeft gehandeld en verder geen valse motieven heeft gehad.

Het voorval lijkt zich vooralsnog te beperken tot de examenresultaten van de twaalf deeltijdstudenten van de opleiding monteur koude- en klimaatsystemen. Het schoolbestuur laat desondanks onderzoeken of er niet eerder of op grotere schaal is gefraudeerd met examens.

Ook de Onderwijsinspectie is op de hoogte gebracht.