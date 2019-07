Een basisschool in Rotterdam-Zuid is ontruimd nadat een leraar onwel is geworden. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De veiligheidsregio meldt dat eerder deze week ook al een aantal leerlingen zich niet lekker voelde.

Waardoor de leraar en leerlingen van de Theresiaschool aan de Strevelsweg nu onwel zijn geworden is nog niet bekend. Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat het geen koolmonoxide-lekkage (CO) is, waar aanvankelijk aan werd gedacht.