Leraar direct ontslagen om grensoverschrijdend gedrag

Een leraar van het Liemers College in Zevenaar is maandag per direct ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Wat er precies is gebeurd willen schoolbestuur en politie niet zeggen. Er is aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak. De docent is niet aangehouden, aldus een woordvoerder van de politie.

De ontslagen docent werkte op een vmbo-locatie van het Liemers College. Ouders van leerlingen van de school hebben een brief gehad waarin het ontslag wordt gemeld. Volgens de school was het gedrag zodanig dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd was, aldus een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.