Leraar Bolsward vast om ontucht minderjarige

Een 34-jarige leraar uit Bolsward is deze week aangehouden op verdenking van ontucht met een minderjarige en het bezit van kinderporno. De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de man nog twee weken in voorlopige hechtenis moet blijven.

De man coachte een korfbalteam bij kv Westergo in Bolsward en gaf les aan de Sint Michaëlschool, onderdeel van BMS, in Harlingen. De zedendelicten waarvan de man wordt verdacht, houden geen verband met de school of met de korfbalvereniging.

Voorzitter Tjitske van Dijk van kv Westergo laat weten dat de aanhouding van de verdachte hard is aangekomen. „We zijn een kleine vereniging. Iedereen kent elkaar. Daarom hebben we onze leden en hun ouders gelijk ingelicht”, zegt Van Dijk.

De aangehouden man coachte een team van jongeren met leden van elf tot en met dertien jaar. De korfbalvereniging heeft de verdachte lopende het onderzoek op non-actief gesteld.

Het bestuur van de katholieke scholenkoepel BMS verwees voor een reactie op de aanhouding van de leraar naar het Openbaar Ministerie. Tegen De Telegraaf zei de bestuursvoorzitter van BMS dat de leraar ook op zijn school op non-actief is gesteld en dat er een vervanger is geregeld.