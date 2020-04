Lepelaar doet het goed, ook in de Randstad

Het gaat erg goed met de lepelaars in Nederland. In 1970 werden nog maar 215 broedparen geteld. Anno 2019 is de lepelaar een van de best getelde broedvogels en heeft de vogelsoort zich uitgebreid tot 3800 broedparen, meldt SOVON Vogelonderzoek.

Bijna de helft daarvan broedt bij de Waddenzee. De grootste kolonies zijn op Texel, Ameland en Schiermonnikoog waar honderden vogels broeden. Opmerkelijk is dat lepelaars zich nu ook in de drukke Randstad thuis voelen. Aan de rand van steden als Rotterdam, Delft, Leiden en Haarlem zijn lepelaarkolonies te vinden. De vogels maken daar vaak gebruik van nesten die eerder door blauwe reigers zijn gebruikt, aldus SOVON.