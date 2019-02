Lenteweer in februari: vrijdag 15 graden en zon

Het einde van de winter lijkt in zicht. Sterker nog: de terrassen kunnen al worden opgezocht, want vrijdag kan het 15 graden worden in het zuiden van Limburg, zo meldt Weeronline. Dat zou de eerste lokale lentedag van het jaar betekenen.

De winterjas definitief opbergen is nog geen goed idee, aangezien het ’s ochtends regionaal 1 tot 2 graden kan vriezen. Insmeren is gezien de lage zonkracht ook nog niet nodig.

Een landelijke lentedag lijkt er nog niet in te zitten, in De Bilt wordt het naar verwachting een graad of 13. De laatste keer dat er in De Bilt een lentedag werd gemeten, was op 6 november. Destijds werd het 19,0 graden. Bij weerstation Twenthe werd met 16,5 graden op 7 november de laatste keer lokaal een lentedag gemeten.

Goed nieuws voor alle zonliefhebbers: het lenteweer lijkt geen eendagsvlieg. Ook donderdag schijnt volop de zon, maar is het nog iets kouder. Zondag kan het in het zuiden van Limburg opnieuw 15 graden worden. Begin volgende week komen de maxima uit op 8 tot 13 graden, tegen 5 tot 7 graden normaal. Wel neemt de kans op neerslag en bewolking toe.