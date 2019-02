Lente in februari: uitschieter of het nieuwe normaal?

Vijftien graden, zon en bloeiende krokussen. Het is warm voor de tijd van het jaar. Hoe normaal is zo’n lentedag in de winter?

Als de thermometer 15 graden aangeeft, is het officieel een lentedag. Donderdag was het zo ver: de temperatuur in Maastricht bereikte 15,4 graden. En het warme weer blijft nog wel even: voor het weekend worden temperaturen van 12 tot 15 graden voorspeld.

Volgens meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline heeft de stijging van het kwik te maken met de aanvoer van warme lucht uit het zuiden van Europa. Deze warme zuidenwind zorgt wel vaker voor een voorjaarsachtige dag in februari. „Gemiddeld gebeurt dat in de Bilt eens in de vijf jaar, en in het zuidoosten eens in de drie jaar”, zegt Van Wezel.

Uitschieters zijn er altijd al geweest: in 1900 en 1990 zijn lokaal zelfs warme dagen gemeten waarop het 20 graden of meer werd. De bekendste vroege lentedag in februari was de trouwdag van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 2 februari 2002. In het Limburgse Arcen steeg de temperatuur die dag naar 17,4 graden.

Echt bijzonder is lenteweer in februari dus niet. „Je ziet wel dat het steeds gemakkelijker gebeurt”, zegt de meteoroloog. „Sinds het begin van deze eeuw zien we acht keer vaker een warmterecord dan een kouderecord. Dat geeft aan dat de basistemperatuur veel hoger ligt. En omdat het gemiddeld genomen steeds warmer wordt, krijgen we in de toekomst wel vaker te maken met winters lenteweer.”