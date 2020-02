Lelystad wil versneld 10.000 huizen bouwen

Lelystad wil binnen enkele jaren 10.000 woningen bouwen om de wooncrisis het hoofd te bieden. Het college heeft minister Stientje van Veldhoven uitgenodigd te praten over het versneld bebouwen van grond in Lelystad-Zuid.

Daar wordt momenteel de nieuwbouwwijk Warande aangelegd. De locatie is een van de gebieden die de minister heeft aangewezen om versneld te bouwen. „Lelystad-Warande biedt uitstekende perspectieven voor de minister om snel resultaten te kunnen boeken. Zo zijn de gronden in eigendom bij het Rijk, dus snel en zonder extra investeringen beschikbaar”, aldus de college.

Volgens de gemeente past het versneld bouwen in Lelystad-Zuid bij de groeiambitie van Lelystad. De stad wil van zo’n 80.000 inwoners groeien naar 100.000.

Er is landelijk een gebrek aan zeker 300.000 woningen. D66 en het CDA hebben hebben deze week voorgesteld 25.000 woningen te laten bouwen in Almere Pampus. Onderdeel van het plan is een metrolijn door het IJmeer die Almere en Amsterdam met elkaar verbindt.