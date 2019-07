Lelystad teleurgesteld over besluit vliegveld

De gemeente Lelystad is „zeer teleurgesteld” dat Lelystad Airport niet in april 2020 opengaat, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Wethouder Janneke Sparreboom wijst erop dat het al de derde keer is dat de opening wordt uitgesteld. „Ons vertrouwen wordt zwaar op de proef gesteld”, aldus Sparreboom.

De wethouder reageerde op de brief die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin meldt de minister dat de planning om Lelystad Airport volgend jaar april te openen „niet langer haalbaar” is. De problemen komen door het recente besluit van de Raad van State om het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig te verklaren.

„Uitstel betekent een pas op de plaats en nog iets langer geduld om de economische kansen die de luchthaven biedt te verzilveren”, stelt Sparreboom. „Hier in de regio, met de provincie Flevoland en de directie van Lelystad Airport, zorgen wij ervoor klaar te zijn om op elk gewenst moment in 2020 open te gaan.”