De gemeente Ede heeft er een probleem mee dat in het aangepaste milieueffectrapport (mer) voor vliegveld Lelystad de tijdelijke laagvliegroutes niet zijn meegenomen. „Terwijl juist die routes ons op de Veluwe sterk benadelen. Lelystad de lusten, de Veluwe de lasten. En de herstelde mer doet niets met die laagvliegroutes omdat ze tijdelijk zijn”, reageert wethouder Leon Meijer van de gemeente, die eerder al te hoop liep tegen de plannen.

„De tijdelijke milieu-effecten (geluid, fijnstof en stikstofoxiden) worden niet beoordeeld. De mer gaat ervan uit dat op het moment dat de 10.000 vluchten bereikt zijn, de herindeling van het luchtruim gereed is en de laagvliegroutes voorbij zijn. Helaas hebben we geen garantie dat dit zo is.”

De gemeente Lelystad spreekt in een reactie van een goed bericht. „Een volgende stap in de procedure om over te gaan tot uitbreiding. We vertrouwen erop dat dat het tot een tijdige opening leidt.”

De Apeldoornse wethouder Detlev Cziesso geeft aan dat het belangrijk is dat „de mer goed en zorgvuldig gebeurt”. „Maar voor ons is het vooral belangrijk dat het luchtruim eerst heringedeeld moet worden voordat Lelystad Airport uitgebreid kan worden.”