„Lelystad Airport verdeelt CDA”

Lokale CDA-fracties in Gelderland willen dat Lelystad Airport niet opengaat voordat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Daarmee gaan ze diametraal in tegen het standpunt van hun partijgenoten in de Tweede Kamer, schrijft het ND.

Niet dat de plaatselijke afdelingen het woord ‘uitstel’ massaal in de mond nemen. Maar wat zij zeggen komt daar wel op neer: eerst het luchtruim herindelen, dan pas vliegen vanaf Lelystad Airport. Want zoals het er nu uitziet, levert het nieuwe vliegverkeer veel hinder op voor de bewoners en toeristen in Gelderland en Overijssel.

De CDA-afdeling in gemeente Oldebroek pleit voor uitstel: eerst het luchtruim herindelen. In Elburg vindt CDA-fractievoorzitter Jan Neijzen dat er vanaf Lelystad via andere routes moet worden gevlogen dan nu het plan is. Als ze eerder stijgen, levert dat minder overlast op.

Jan Dirk van der Borg, van het CDA in Apeldoorn: „Wij staan haaks op de standpunten van de landelijke partij. Daar hoor ik namelijk geen ruimte voor uitstel. Wij willen eerst het luchtruim herindelen en dan pas vliegen. Zo denken alle CDA-fracties op de Veluwe erover”.