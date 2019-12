Lelystad Airport mag door zonder natuurvergunning

Lelystad Airport heeft een natuurvergunning nodig, voordat het vliegveld in gebruik genomen kan worden voor vakantievliegverkeer. Maar er is geen reden om de ontwikkeling van de luchthaven nu stil te leggen, aangezien de stikstofuitstoot van het vliegverkeer mogelijk onder een aparte regeling gaat vallen..

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de actiegroep Red de Veluwe, die haar namens elf organisaties had gevraagd om handhavend op te treden. Dat deden zij nadat de rechter in mei bepaalde dat voor Lelystad Airport ook een stikstofvergunning nodig is.

Volgens Schouten zijn de bouwactiviteiten op de luchthaven vrijwel klaar. Van groot luchtverkeer is voorlopig geen sprake, aangezien het niet duidelijk is wanneer Lelystad Airport opent. Handhaving is daarom niet nodig.

Red de Veluwe is „verbijsterd” over het besluit van Schouten, zegt voorzitter Robert Tieskens. „Ze stuurt aan op een regeling waarmee Lelystad onder de wettelijke vergunningplicht uit kan komen. Terwijl natuurbescherming voorop zou moeten staan.” De actiegroep start een procedure om de zaak voor de rechter te brengen.