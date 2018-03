Lekkende vuilnisbelt Wekerom tijdelijk niet toegankelijk

De voormalige vuilstort bij Wekerom is voorlopig niet meer toegankelijk voor recreanten. De gemeente Ede gaat de deklaag op de heuvel herstellen.

Omwonenden maken zich zorgen. De sloot om de vuilnisbelt is volgens bureau Arcadis, dat op hun verzoek een onderzoek instelde, sterk verontreinigd door water dat via scheuren uit de stortplaats sijpelt.

De gemeente heeft bureau Sweco in de arm genomen voor een tegenonderzoek. Dat bevestigt volgens wethouder Willemien Vreugdenhil dat herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. „Het is echter onwaarschijnlijk dat het leggen van de fundering voor een uitkijktoren op de belt de oorzaak is van het uitstromen van percolaat, water dat in contact is geweest met afval. De fundering is daar te licht voor. Uitstroom van percolaat komt veel bij stortplaatsen voor. Dat kan aanzienlijk worden verminderd door zwakke plekken te herstellen en de deklaag dikker te maken.”

De werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd. Dan wordt ook de geplande uitkijktoren geplaatst. „Daarnaast houdt de gemeente de plek goed in de gaten door extra grondwateronderzoek te doen en geregeld te controleren op eventuele verzakkingen”, aldus de wethouder. De wandelroute die over de vuilnisbelt is uitgezet wordt tijdelijk omgelegd.