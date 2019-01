Lekkende ex-agent hoort vonnis aan

Voormalig rechercheur Rick V. uit Zoetermeer hoort vrijdag in de rechtbank in Den Haag of hij wordt veroordeeld voor het lekken van informatie uit tientallen politiezaken in de regio. De officier van justitie heeft 30 maanden cel tegen V. geëist.

Twee vismaatjes van de 36-jarige V., aan wie hij de informatie zou hebben doorgespeeld, moeten volgens het OM 24 en 16 maanden celstraf krijgen.

De rechercheur, met achttien dienstjaren bij de politie, begon relatief onschuldige informatie te zoeken. Gaandeweg ging het over steeds grotere zaken, onder meer over motorclubs. V. heeft naar eigen zeggen nooit geld voor de informatie ontvangen, maar daar gelooft het Openbaar Ministerie helemaal niets van.