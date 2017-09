‘Lekkende’ AIVD’er heeft recht op nieuw proces

De veroordeelde AIVD-medewerker Outman ben A. vraagt de Hoge Raad om herziening van zijn vonnis, na een gunstige uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dat heeft zijn raadsman Michiel Pestman zaterdag laten weten.

De rechters hebben unaniem geconstateerd dat de voormalige tolk van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) geen eerlijk proces heeft gekregen en zijn rechten zijn geschonden. Het Europese hof besloot op 25 juli dat het proces opnieuw moet worden gevoerd. Nederland heeft in een tweeregelig briefje aan het hof laten weten geen beroep in te stellen bij de Grote Kamer van het hof, zegt Pestman.

„Dit is echt een tik op de neus van Nederland en een heel principiële uitspraak van het EHRM. Hieruit blijkt dat een verdachte in principe alles moet kunnen vertellen wat belangrijk is voor zijn verdediging, ook al werkt hij voor de geheime dienst. Behandeling had desnoods achter gesloten deuren gekund”, zegt Pestman. De AIVD-tolk heeft zijn straf intussen al lang uitgezeten.

Volgens de advocaat werd zijn cliënt destijds voorgehouden dat hem een aanvullende aanklacht wegens schending van staatsgeheimen wachtte als hij geheime informatie met zijn raadsman zou delen. „Het was een dreigement dat gewerkt heeft.”

De AIVD-tolk is in 2009 onherroepelijk veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Een cassatieverzoek bij de Hoge Raad werd toen verworpen. Het gerechtshof in Den Haag legde hem in maart 2007 gevangenisstraf op, omdat hij informatie over onderzoeksresultaten van de geheime dienst zou hebben gelekt. Die informatie zou ook nog eens zijn terechtgekomen bij voor terrorisme veroordeelde leden van de Hofstadgroep.

Ben A. was in zijn werk direct betrokken bij het onderzoek naar het terroristennetwerk. Hij werd veroordeeld omdat hij een afgetapt telefoongesprek van 5 augustus 2004 aan een van de leden van de Hofstadgroep zou hebben gegeven en een verslag van de stand van zaken in het Hofstadonderzoek aan een ander.