Lekkende afvoer grootste probleem huurders

Voor bewoners van huurwoningen was een lekkende afvoer het afgelopen jaar het grootste probleem op het gebied van onderhoud. 19 procent van alle onderhoudsverzoeken ging over een lekkende afvoer van onder meer wastafel, douche of gootsteen.

Dat laat onderhoudsmaatschappij MainPlus vrijdag weten. Het bedrijf heeft onderzoek gedaan bij ruim 400.000 huizen van woningcorporaties.

Ook een lekkende stortbak (17 procent van de onderhoudsverzoeken) en een kapot voordeurslot (16 procent) veroorzaakten veel ongemak voor huurders van een huis.

De drukste dag dit jaar voor reparateurs was 13 december. MainPlus laat weten dat op die dag 65 procent meer meldingen dan normaal binnenkwamen. Door de zware sneeuwval ontstonden veel problemen bij de afvoer van water en waren de rioleringen overvol. Ook lekten door de smeltende sneeuw veel meer daken dan op andere dagen.