Lekkage in Botlekgebied Rotterdam opgelost

Op een bedrijventerrein aan de Merseyweg in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag enige uren een zoutzuurlekkage geweest. De brandweer was met groot materieel aanwezig en probeerde door watergordijnen verspreiding te voorkomen, meldt Rijnmondveilig.nl.

Een team van de brandweer voerde een geslaagde reparatie uit om het lek te dichten. Het zou gaan om een lekkage bij een bedrijf dat in de Botlek gevestigd is. Uit metingen door installaties in de omgeving werden geen verhoogde of schadelijke waarden gemeten.