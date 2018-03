Lek waterleiding Amsterdam gedicht

Een deel van Amsterdam heeft zonder drinkwater gezeten of had te kampen met lage waterdruk. Dat kwam door een gesprongen waterleiding bij de Haarlemmerpoort, in het noordwestelijk deel van het centrum. Niet alleen woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder water, ook in Amsterdam-Noord kwam er even niets of minder uit de kraan, meldde waterbedrijf Waternet.

Door het lek is een deel van een kademuur aan het begin van de Nassaukade ingestort. Het water liep uit het lek de gracht in. Over de oorzaak van de leidingbreuk is niets bekend. Waternet zegt dat het lek is gedicht en dat de waterdruk weer gaat weer stijgen. „In de loop van de middag heeft iedereen weer water uit de kraan.”

Ook Wijchen (Gelderland) kreeg te maken met een breuk in de waterleiding, meldt waterbedrijf Vitens. Op foto’s op Twitter was te zien dat een auto gedeeltelijk was weggezakt in een sinkhole.