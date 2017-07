Lek bij chemisch bedrijf in Terneuzen gedicht

Bij het chemische bedrijf DOW in Terneuzen is een lekkage geweest. De brandweer is er zaterdagmiddag naar toe gegaan om zowel op als buiten het terrein metingen te verrichten. Rond half vier was het lek gedicht.

Het lek betrof een mengsel van styreen en ethylbenzeen. Volgens de brandweer is het daardoor in de buurt gaan stinken maar is er geen gevaar geweest voor de omgeving van de fabriek. Op het fabrieksterrein werden benedenwinds wel mensen geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

De lekkage ontstond bij het productieproces. De brandweer assisteerde de bedrijfsbrandweer en de omgeving werd afgezet voor het verkeer om de hulpdiensten de ruimte te geven. Vanwege de lekkage fakkelt DOW extra af, wat in de omgeving te zien is.

Bij DOW worden grondstoffen omgezet in producten voor kunststoffen en chemicaliën. Afgelopen dinsdag werd het bedrijf nog veroordeeld tot het betalen van een boete van 210.000 euro, waarvan 70.000 euro voorwaardelijk, voor een lekkage van het giftige methaangas in 2014. De rechtbank achtte het bedrijf strafrechtelijk aansprakelijk omdat tijdens het incident volgens afwijkende veiligheidsprocedures werd gewerkt.