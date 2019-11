De vrouw die dinsdag in het water van de Vlietlanden bij Leiden werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldde de politie vrijdag. De 51-jarige Leidse vrouw werd sinds 27 oktober vermist. Het lichaam van de vrouw werd aangetroffen in haar te water geraakte auto.

Veel mensen namen deel aan zoekacties in het gebied tussen Leiden, Voorschoten en de Vlietlanden. Er werd onder meer met sonarboten en honden naar de vrouw gezocht.