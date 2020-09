Leidse studentenvereniging sluit pand na overtreden coronaregels

De Leidse studentenvereniging L.V.V.S. Augustinus heeft vrijdag maatregelen genomen, nadat donderdagavond een honderdtal leden coronaregels heeft overtreden. Het bestuur sluit per direct het verenigingspand voor twee weken.

De politie beëindigde de bijeenkomst van eerstejaarsstudenten in het Leidse Van der Werfpark. De studenten zouden met veel bier en wijn samen feest hebben gevierd. Ze zongen ook en hielden zich niet aan de afstandsregel. Omwonenden belden de politie, die het park ontruimde.

L.V.V.S. Augustinus zegt het gedrag ‘ten zeerste’ af te keuren. „Wij vinden dit gedrag dom en onverantwoord, zeker nu het aantal coronabesmettingen in de regio Hollands-Midden fors oploopt.” Naast de sluiting van de sociëteit wordt ook de kennismaking van de eerstejaars twee weken opgeschort en worden alle aanwezigen opgeroepen in thuisquarantaine te gaan. Ook denkt het bestuur nog na over consequenties voor de betrokken leden.

De rector magnificus van de Universiteit Leiden, Carel Stolker, is boos over het gedrag van de studenten. „Ongelooflijke ezels deze studenten. Terecht dat de stad kwaad is - ben ik ook”, twittert hij.