Leidse historicus Henk Wesseling overleden

Historicus Henk Wesseling is zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Oegstgeest. Dat hebben zijn nabestaanden in een rouwadvertentie laten weten. Wesseling was een groot kenner van Frankrijk en van de koloniale geschiedenis van Afrika. Hij doceerde aan de Universiteit Leiden. Hij was daar jarenlang hoogleraar algemene geschiedenis.

Wesseling was de auteur van succesvolle boeken zoals Vele idee├źn over Frankrijk, Frankrijk in oorlog en Verdeel en heers, dat in acht talen is vertaald. In 2012 verscheen zijn succesvolle biografie van Charles de Gaulle, De man die nee zei.

Ook begeleidde hij prins Willem-Alexander toen die student geschiedenis was in Leiden bij het schrijven van diens afstudeerscriptie. Bij het grote publiek was Wesseling ook bekend als columnist. Hij schreef onder meer voor NRC Handelsblad.