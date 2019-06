Leidsche Rijntunnel na storing weer open

Door een urenlange afsluiting van een deel van de Leidsche Rijntunnel in de A2 richting Den Bosch zijn donderdagmiddag rond Utrecht lange files ontstaan. Rond 16.30 uur is de hoofdbuis van de tunnel weer opengesteld, maar volgens Rijkswaterstaat zal de avondspits in de omgeving van Utrecht druk verlopen.

De stremming werd veroorzaakt door een technische storing op de hoofdrijbaan. Op de parallelbaan ontstond daardoor een file van circa 10 kilometer met een wachttijd van circa een uur. Ook raakten auto’s ingesloten.