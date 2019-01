Leids Museum schiet collega’s Caïro te hulp

Het Egyptisch Museum in Caïro gaat voor zijn langverwachte vernieuwingsplannen samenwerken met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en ook met andere Europese musea met Egyptische collecties. De Egyptenaren willen hun gebouw, aanbod, beheer en onderzoek een moderne impuls geven.

Het Egyptisch Museum in Caïro herbergt de belangrijkste collectie Egyptische oudheden ter wereld, waaronder de vondsten uit het graf Toetanchamon en de mummie van Ramses II. Het museum is echter in diverse opzichten inmiddels flink verouderd.

De hulp uit Europa wordt geboden onder aanvoering van het Turijnse Museo Egizio. Ook onder meer het Louvre in Parijs, het British Museum in Londen en het Ägyptisches Museum in Berlijn gaan de Egyptenaren bijstaan. In de periode tot en met volgend jaar vernieuwen de Europese collega’s alvast vier grote museumzalen. De Europese Unie steekt er 3,1 miljoen euro in.