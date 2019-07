Leidinggevende politie buiten functie gesteld

Een leidinggevende van de politie bij het basisteam Horst/Peel en Maas (Limburg) is buiten functie gesteld wegens een vermoeden van plichtsverzuim. Het is de achtste agent bij dit basisteam bij wie dit is gebeurd, maakte de politie woensdag bekend.

De leidinggevende kwam in beeld tijdens het disciplinaire onderzoek naar zeven agenten die in april en juni buiten functie werden gesteld. Ook hij „zou zich hebben beziggehouden met mogelijk onprofessioneel gedrag (uitingen en handelingen) ten opzichte van leiding, medewerkers en organisatie”, aldus de politie.

De leidinggevende moest net als zijn zeven collega’s zijn wapen inleveren. De acht mogen zich ook niet meer in het politiebureau laten zien en hebben geen toegang meer tot de politiesystemen.

Het gaat vooralsnog om een intern, disciplinair onderzoek, geen strafrechtelijk. tegelijkertijd vindt er een oriënterend onderzoek plaats door de Rijksrecherche. „De uitkomsten daarvan zullen we moeten afwachten”, aldus de politie.

De overige agenten van het basisteam zijn op de hoogte gesteld van de maatregel.