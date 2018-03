Leiders Satudarah op vrije voeten

Vier leden van het landelijk bestuur van Satudarah komen op vrije voeten. De rechtbank in Zwolle schorste in een tussenbeslissing de hechtenis van vier van de vijf bestuursleden vrijdag.

Ze mogen zich gedurende de strafzaak niet bemoeien met de motorclub. Ook mogen ze niet in ‘clubkleding’ de straat op en moeten ze paspoorten inleveren. De vier worden zaterdagmiddag op vrije voeten gesteld.

Het vijfde bestuurslid, Michel B., blijft voorlopig nog wel vastzitten. Hij is in februari in Oostenrijk opgepakt en zit in een cel in Innsbruck.

Het OM wist dat maar stuurde desondanks de uitnodiging voor de zitting naar het huisadres van B. in Duitsland. „Als bekend is dat hij daar verblijft dan lijkt het vrij simpel even een briefje naar Innsbruck te sturen”, zei de rechtbankvoorzitter daarover. De rechtbank verklaarde de dagvaarding tegen B. nietig. Daarom werd zijn zaak vrijdag niet verder behandeld. Dat heeft een vertraging tot gevolg.

Het bestuur van de motorclub is volgens het OM betrokken bij vele ‘bad standings’ ofwel het uitbannen van voormalige leden. Mensen die de club uitgezet worden, moesten 5500 euro betalen en hun motor inleveren. Alleen hiermee zouden de verdachten in korte tijd al meer dan een ton verdiend hebben. Daarnaast houdt het OM de verdachten onder meer verantwoordelijk voor een aanval op leden van een rivaliserende motorclub op het Indonesische Bali in augustus 2016.

De advocaten overwegen later dit jaar zestig tot zeventig getuigen op te roepen, onder wie enkele woonachtig in Indonesië.