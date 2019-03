Legionella-uitbraak in Bovenkarspel herdacht

In het Noord-Hollandse Bovenkarspel is zaterdag de rampzalige legionella-uitbraak van twintig jaar geleden herdacht. Daarbij waren enkele tientallen mensen aanwezig. Bij die uitbraak, in 1999, kwamen 32 mensen om het leven en werden ruim tweehonderd mensen ernstig ziek. Het was een van de grootste uitbraken van legionella, ofwel veteranenziekte, in de geschiedenis.

Het begon eind februari op de Westfriese Flora in Bovenkarspel, een grote overdekte bloemententoonstelling. Daar stonden enkele bubbelbaden opgesteld. In het stilstaande water van een brandslang, die was gebruikt om de baden te vullen, had de legionella-bacterie zich in 1999 ontwikkeld en die kon zich verspreiden via waternevel. Begin maart werden er al ziek geworden mensen in het ziekenhuis opgenomen.

Uiteindelijk werd vastgesteld dat zij de veteranenziekte hadden opgelopen. In de weken erna werden meer dan 300 gevallen uit het hele land gerapporteerd en alle mensen hadden de Westfriese Flora bezocht.

De herdenking was bij het legionellamonument in Bovenkarspel.