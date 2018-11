Legionella in Tilburgse rioolzuivering

In de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg is de legionellabacterie aangetroffen. Waterschap De Dommel heeft maatregelen genomen om de kans op verspreiding te minimaliseren.

De GGD heeft de afgelopen tijd enkele meldingen gekregen van patiënten met legionella in de regio Tilburg, maar het waterschap denkt dat de bron niet ligt bij de waterzuiveringsinstallatie. De patiënten wonen daar te ver van af. Volgens het waterschap is het medische risico klein. „Het aantreffen van legionella is niet heel verrassend, dit wordt vaker bij routinecontroles gevonden.”

De Dommel heeft de warmwaterzuiveringsbassins afgedekt, de beschermingsmaatregelen voor de medewerkers aangescherpt en het bezoekersbeleid aangepast.

Als er ziekteverschijnselen optreden, is dat na een dag of vijf en begint het met lichte koorts en spierpijn. Er kan een longontsteking ontstaan.