Legertrucks paraat voor boerenprotest in Den Haag

Op een aantal plaatsen in Den Haag staan legertrucks om het boerenprotest later woensdag in goede banen te leiden. De weg tussen Herengracht en Koekamp, waar de boeren gaan actievoeren, is in beide richtingen afgezet.

Ook is bij de Herengracht een waterkanon opgesteld. De legertrucks staan onder meer bij het Centraal Station en aan het Spui.

Woensdag protesteren de boeren opnieuw in Den Haag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De demonstratie is bij park Koekamp, tegenover het centraal station. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op enkele wegen in de buurt van het Malieveld. Van daaruit kunnen ze naar de Koekamp lopen.