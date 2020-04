Legertank maakt brandgang in bos Meinweg

Een Leopard II Tank is dinsdagavond begonnen met het maken van een zes meter brede brandgang in de bossen in Nationaal Park de Meinweg (Limburg). Daarbij worden bomen en struiken omver en aan de kant geduwd. Achter de tank rijdt een bulldozer die het werk afmaakt en het nieuwe pad effent zodat brandweerauto’s eroverheen kunnen.

De brede, 400 meter lange brandgang moet het oprukkende vuur stoppen, dat inmiddels al meer dan 175 hectare bos en hei heeft verwoest in de Meinweg. Eigenlijk zouden twee tanks ingezet worden, maar voor zover bekend kon slechts een rupsvoertuig worden ingezet.

De brand brak maandag rond de middag uit en wordt sindsdien bestreden door Nederlandse, Belgische en Duitse brandweerkorpsen. Dinsdag werden de tweehonderd bewoners van de in de bossen gelegen woonwijk Reewoude geëvacueerd. Ook werden zeventig paarden uit manege Venhof weggehaald, omdat de vuurzee tot pal voor de rijstal is opgerukt. Ook werd camping het Elfenmeer ontruimd.