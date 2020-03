„Leger raakt rekruten kwijt door wachttijden vervolgopleidingen”

Rekruten die defensie hard nodig heeft vanwege personeelstekorten, moeten zo lang wachten op vervolgopleidingen dat ze uiteindelijk gefrustreerd vertrekken. Voorzitter Anne-Marie Snels van vakbond AFMP bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf.

Bij Defensie zijn overal tekorten aan personeel, dus ook aan opleiders, aldus Snels. Dat betekent dat jongeren na hun basisopleiding vaak langer moeten wachten op vervolgopleidingen, zoals een rijopleiding of een opleiding tot boord- of scherpschutter. Ook bij veiligheidstrainingen en -cursussen zijn er problemen, zegt de AFMP-voorzitter.

Bij de landmacht zijn de problemen volgens haar het grootst. Als rekruten de basisopleiding hebben afgemaakt gaan ze in afwachting van de vervolgopleidingen terug naar hun bataljon en moeten ze daar klusjes doen, geeft Snels aan. „Dat is voor een tijdje niet erg, maar als je je carrière anders had uitgestippeld, frustreert het.”

Hoeveel rekruten de afgelopen tijd zijn afgehaakt, weet Snels niet precies. Voorzitter Jan Kropf van de bond ACOM schat in De Telegraaf dat al tientallen recent geworven soldaten weer zijn afgehaakt. Snels zegt deze aantallen niet uit te sluiten. Zij spreekt van „dweilen met de kraan open”.