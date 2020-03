Leger des Heils vraagt met campagne aandacht voor daklozen

Het Leger des Heils start onder de naam ‘Thuisblijven, hoe dan?’ een campagne om aandacht te vragen voor de situatie van dak- en thuislozen, die door het coronavirus nog ernstiger is geworden. Veldbedjes in een lege sporthal - op minstens anderhalve meter afstand - lossen het tekort aan woonruimte niet op, aldus Cornel Vader, voorzitter van de stichtingsdirectie Welzijns- en Gezondheidszorg Leger des Heils.

Het Leger des Heils zegt alle moeite te doen om de bijna 40.000 daklozen van straat te halen, maar de opvang is overvol en de doorstroom naar een eigen onderkomen is nihil. Kwetsbare mensen met een vaak zwakke gezondheid moeten momenteel noodgedwongen in één ruimte. „Met iedere uit de grond gestampte noodopvang - hoe belangrijk ook - wordt schrijnend duidelijk hoeveel mensen er momenteel zonder huisvesting zitten. En zij vormen daarmee, in deze coronacrisis, een risico voor zichzelf en anderen”, zegt Vader.

Er zijn volgens Vader nu 10.000 woningen nodig. Op die manier wordt de grote druk op de opvanglocaties verlicht en wordt er doorstroom gecreëerd.