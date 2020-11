Leger des Heils collecteert voor buurthuiskamers

Het Leger des Heils collecteert binnenkort voor de buurthuiskamers waar omwonenden een kop koffie kunnen komen drinken maar die ook als vangnet fungeren voor kwetsbare mensen die in isolement dreigen te raken of bijvoorbeeld schulden hebben. In deze onzekere tijden, waarin het coronavirus ons land hard raakt, is dat extra hard nodig, aldus het Leger des Heils.

In het hele land zijn zo’n honderd van dit soort buurthuiskamers, maar dit buurtwerk wordt niet gesubsidieerd en draait vooral op giften en donaties. Vanwege het coronavirus gaan van 23 tot en met 29 november minder collectanten de straat op dan anders. Wel kunnen online-collectanten zich melden via www.legerdesheils.nl. Via de site kan ook geld worden overgemaakt, meldt de organisatie.