Leger des Heils betaalde misbruikslachtoffers

Het Leger des Heils heeft een schikking getroffen met minstens drie slachtoffers van seksueel kindermisbruik binnen de kerken van de maatschappelijke organisatie. In twee van de drie gevallen ging het om misdaden begaan door Leger-officieren, meldt Trouw..

Meerdere vertegenwoordigers van de organisatie wisten hiervan af, maar grepen niet in. Het Leger des Heils erkent dat er naast deze drie misbruikslachtoffers "vanuit het verleden nog enkele gevallen bekend zijn" aan wie een schadevergoeding werd betaald. Om hoeveel slachtoffers dat precies gaat, wil de organisatie niet zeggen.

Het misbruik van de drie slachtoffers blijkt uit een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven door het Leger des Heils, meldt de krant. Samen kregen de slachtoffers 30.000 euro.

Het Leger des Heils betreurt het misbruik, dat in de jaren zeventig plaatsvond. "Er is indertijd niet goed geluisterd en niet gezocht naar passende oplossingen, zoals het stoppen van het misbruik en het aanbieden van juiste begeleiding of behandeling aan slachtoffers."