Lege winkels en horeca door stroomstoring Den Haag

Door de stroomstoring die Den Haag heeft getroffen is het tramverkeer deels stil komen te liggen en kunnen tal van horecaondernemers en winkels tijdelijk geen mensen ontvangen. Zo heeft één helft van het Plein, tegenover de Tweede Kamer, geen elektriciteit. Bij restaurant Luden doen koelingen, kassa’s en biertaps het niet meer. „Als dit langer dan een uur duurt, komen we in de problemen met onze gekoelde voorraad”, zegt een medewerker.

In het Tweede Kamergebouw draait een noodaggregaat. Alleen voor „noodzakelijke doeleinden” is er stroom beschikbaar. Sommige plekken, zoals het kinderdagverblijf, moeten het zonder doen.

Op diverse plekken in de stad staan trams die niet verder kunnen rijden. De passagiers hebben de trams verlaten. Dat is onder meer in Scheveningen het geval. De kroegen en restaurants aan de boulevard zijn leeg en ook het Kurhaus is getroffen.

Op de Kalvermarkt zijn meerdere trams stilgevallen. Reizigers moeten de bus pakken. Ook de Grote Marktstraat, een van de drukste winkelstraten van Den Haag, heeft geen stroom. De winkels zijn leeg, klanten staan te wachten tot de stroom weer aangaat.