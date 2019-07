‘Leg slachtoffer verschil in vergoeding uit’

De hoogte van schadevergoedingen voor slachtoffers verschilt enorm en lijkt willekeurig. Dat constateert Slachtofferhulp Nederland, die pleit voor het meer gelijktrekken van de vergoedingen. In elk geval moeten rechters de bedragen veel beter motiveren aan het slachtoffer. „Dat zorgt voor meer begrip”, zegt een woordvoerster, die berichtgeving in het AD bevestigt.

De verschillen bij het toekennen van smartengeld voor fysiek of psychisch leed zijn onaanvaardbaar, vindt Slachtofferhulp. De hoogte verschilt per rechtsinstantie, en per rechter. Zo krijgt het ene slachtoffer van een vergelijkbaar vergrijp soms nog niet een vijfde van het bedrag dat een ander ontvangt. „Natuurlijk beseffen we dat voor elk slachtoffer de gevolgen en kosten onvergelijkbaar zijn, zeker in het geval van psychische schade, maar de verschillen zijn nu wel heel groot.”

Een belangrijke eerste stap vindt Slachtofferhulp dat rechters de bedragen goed gaan motiveren. „Leg het dan ook goed uit, dan kweek je meer begrip.”

In het AD stelt de Raad voor de Rechtspraak dat het vaststellen van smartengeld een complexe zaak is, die zich moeilijk laat vatten in algemene richtlijnen.