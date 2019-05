Leeuwarden wil CDA’er Buma als burgemeester

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft CDA-leider Sybrand Buma voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Friese gemeente. Buma wordt waarschijnlijk eind augustus de opvolger van Ferd Crone (PvdA), die sinds november 2017 burgemeester is in Leeuwarden.

Buma (53) is geboren in het Friese Workum. Zijn vader was burgemeester van Workum en van Sneek. Eind vorig jaar werd bekend dat de 64-jarige Crone komende zomer vertrekt. Hij gaat voor zijn partij naar de Eerste Kamer. Voor hem werd het ambt bekleed door onder meer Geert Dales (VVD) en Margreeth de Boer (PvdA).

De gemeenteraad stemde ‘s avonds achter gesloten deuren op de kandidaten. Buma werd al enige tijd in verband gebracht met de burgemeesterspost. Er hadden dertien mensen gesolliciteerd. "Er is veel gespeculeerd, het is goed dat hier nu een eind aan komt", aldus voorzitter Eline de Koning van de benoemingscommissie, die niet wilde zeggen of de stemming unaniem was.

Buma noemt burgemeesterschap thuiskomen

Buma werd gelijk na de stemming geïnformeerd over de uitkomst. Hij is volgens De Koning ’‘dankbaar voor het vertrouwen". ’’Ik ben blij met deze keuze en heb hem al gefeliciteerd", reageerde Crone. "Je moet het in Den Haag en Brussel halen tegenwoordig en daar de deuren openen. Ik heb het zelf geprobeerd en hij zal het zonder twijfel nog beter kunnen dan ik."

Buma is Kamerlid voor het CDA sinds 2002 en fractievoorzitter sinds 2010. Bij de parlementsverkiezingen van 2012 en 2017 was Buma de lijsttrekker voor de christendemocraten.

Rutte II (VVD en PvdA) trad aan in 2012 en Buma koos voor een stevige oppositie. De oppositierol loonde. Het CDA won bij de verkiezingen van 2017 zes Kamerzetels. Na een recordkabinetsformatie trad het CDA toe tot Rutte III. Maar blijvend bleek het electoraal herstel niet.

CDA krijgt waarschijnlijk eerst tussenpaus

Als leider van een regeringsfractie kwam Buma niet uit de verf. Zijn neiging om een nogal conservatieve koers te varen, stuitte op groeiend verzet in eigen kring, bijvoorbeeld bij het kinderpardon. Ook electoraal brokkelde het draagvlak volgens de opiniepeilingen flink af. Al geruime tijd hield bijna niemand in de partij er nog rekening mee dat Buma bij de volgende Kamerverkiezingen opnieuw lijsttrekker zou worden. De vacature in Leeuwarden kwam voor de geboren Fries daarom als geroepen. Zijn vader en grootvader waren tenslotte ook al burgemeester in deze provincie.