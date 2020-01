Leeuwarden verscherpt controle op prostitutie

De gemeente Leeuwarden gaat strenger toezien op de inschrijving van prostituees in het register van de Kamer van Koophandel en de gemeentelijke basisadministratie. Dat liet burgemeester Sybrand Buma woensdag weten naar aanleiding van een tv-uitzending over prostitutie in Leeuwarden en Groningen.

In het nieuwsitem wordt gesteld dat Leeuwarden het „afvoerputje van de prostitutie is” vanwege het uitblijven van strenge regels. In Leeuwarden zou voor relatief heel weinig geld worden gewerkt en zouden de prostituees veel te veel uren maken. Volgens de exploitant die kamers verhuurt aan de prostituees zijn zij als zzp’er zelf verantwoordelijk voor de prijzen en de uren die ze maken. In het item wordt gesteld dat veel prostituees zwart werken en dat sinds de aanscherping van de regels in Groningen in 2016 veel prostituees in Leeuwarden actief zijn geworden. Buma kondigt betere controle op de inschrijving aan. Maar het controleren op zwartwerken is volgens hem een taak van de Belastingdienst.

Mensenhandel

CU-raadslid Carlijn Niesink noemt de scherpere controles goed nieuws. „Maar we hebben deze misstanden al veel vaker aan de orde gesteld in de gemeente.” Niesink zou graag willen dat Leeuwarden net als Groningen een onafhankelijke intake instelt voor prostituees die in de hoofdstad willen werken. „Hier moet ook de GGD bij betrokken zijn. Op die manier kun je misschien ook beter signalen oppikken die wijzen op mensenhandel.”