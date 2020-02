Leeuwarden verruimt zondagsopening niet

Het plan om de winkeltijden in de gemeente Leeuwarden te verruimen is woensdagavond door een grote meerderheid van de raad afgewezen. B en W stelden voor om winkels toe te staan elke dag van 6.00 tot 24.00 uur de deuren te openen. Vooral tegen de mogelijkheid op zondagochtend winkels te openen was weerstand.

Tijdens eerdere vergaderingen over de winkeltijden zat de publieke tribune vol tegenstanders, onder andere na een oproep daartoe in verschillende kerken. Woensdagavond was het een stuk rustiger. „Dit plan dient alleen grote winkelketens”, vond vakbondsbestuurder Linda Vermeulen. „Voor kleinere bedrijven zorgt dit niet voor extra winst en werknemers moeten op gekkere tijden werken.”

In het debat van vorige week werd al duidelijk dat de gemeenteraad sterk verdeeld was. Coalitiepartijen CDA en PAL GroenLinks waren tegen. „Het belangrijkste voor ons is dat we de kleine ondernemer beschermen”, benadrukte fractievoorzitter Sytse Brouwer van het CDA. PAL GroenLinks maakte zich vooral zorgen over de werkdruk. „We willen dat de stress uit de samenleving gaat en zien de mogelijkheid om achttien uur per dag te kunnen shoppen niet als een luxe”, zei raadslid Andries Bergsma. Zijn partij benadrukte ook de gevolgen voor het milieu. „Nu al verbruiken winkels veel energie. Je kunt zelfs met de huidige temperaturen zonder jas over de Nieuwstad fietsen omdat de deuren van de winkels openstaan en hier veel warmte uit komt.”

Vorige week werd duidelijk dat in ieder geval 17 van de 39 raadsleden tegen verruiming waren. De PvdA was bovendien verdeeld. Zeven leden lieten weten vóór het voorstel stemmen, maar van hen was gisteren één niet aanwezig. De overige vier, onder wie fractievoorzitter Lutz Jacobi, stemden tegen. „Wij hebben het accent gelegd op de gevolgen voor de werknemers en de kleine ondernemers”, verklaarde Jacobi.

Peiling

Daarnaast gaf Gemeentebelangen aan tegen het plan te zijn zoals het er nu ligt. „We staan wel open voor verruiming, maar vinden ook dat het college eerst had moeten peilen hoe de raad hier tegenaan kijkt”, zei fractievoorzitter Gijs Jacobse. Het plan sneuvelde zo met 24 stemmen tegen en 12 voor.

De winkeltijden blijven zoals ze zijn. Op zondag is dat van 12.00 tot 17.00 uur. Ondernemers die toch op zondagochtend de deuren willen openen of ’s avonds na tien uur, kunnen een ontheffing aanvragen. „Gezien het aantal insprekers en de betrokkenheid met dit onderwerp kunnen we stellen dat het maatschappelijk debat goed gevoerd is”, concludeerde wethouder Friso Douwstra (CDA).