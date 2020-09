Leeuwarden een van de twaalf meest innovatieve steden in Europa

Leeuwarden behoort tot de top twaalf van meest innovatieve steden van 2020 in Europa. Dat maakte de Europese Commissie bekend.

Maar de Friese hoofdstad slaagde er niet in de titel European Capital of Innovation in de wacht te slepen. Elk jaar benoemt de Europese Commissie één stad tot European Capital of Innovation. Deze titel gaat uit naar de stad die kan aantonen dat zij dat jaar het meeste bruist van vernieuwing en innovatie. Dat kan zijn door een heel innovatief project, maar ook door een unieke manier van (samen)werken. De stad die er met de titel vandoor gaat, wint een bedrag van een miljoen euro.

„Helaas zijn we buiten de prijzen gevallen”, zegt wethouder Friso Douwstra (kennis en innovatie). „Maar ik ben trots op het resultaat dat vooral de innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en -instituten samen in de stad hebben bereikt. We gaan verder met het uitbouwen van ons innovatie ecosysteem.”