Leeuwarden beslist over nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Leeuwarden beslist donderdagavond wie de nieuwe burgemeester van de Friese hoofdstad wordt. De stemming hierover vindt plaats in een besloten vergadering, die om 19.30 uur begint.

De nieuwe burgemeester wordt de opvolger van Ferd Crone (PvdA), die sinds november 2007 burgervader is in Leeuwarden. Eind vorig jaar werd bekend dat Crone komende zomer vertrekt. Hij gaat voor zijn partij naar de Eerste Kamer.

Van de dertien mensen die hebben gesolliciteerd op de functie, zijn er nog twee overgebleven. De benoemingscommissie maakt in de vergadering hun namen bekend en spreekt dan ook de voorkeur uit voor een van hen. Erna mogen de fracties erover stemmen. Na afloop van de vergadering wordt direct wereldkundig gemaakt wie de ambtsketting van Crone gaat overnemen.

Naar verluidt is Sybrand Buma, momenteel fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, in de race. Met zijn benoeming zou een einde komen aan zijn tijd in de landelijke politiek. Buma is Kamerlid voor het CDA sinds 2002 en fractievoorzitter sinds 2010. Bij de parlementsverkiezingen van 2012 en 2017 was Buma de lijsttrekker voor de christendemocraten. Buma is geboren in het Friese Workum. Zijn vader was burgemeester van Workum en van Sneek.

De vergadering over de nieuwe burgemeester stond eerst gepland voor eind mei, maar is om onduidelijke redenen naar voren gehaald.