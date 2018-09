Leersums echtpaar vrijgelaten uit Turkse cel

De twee eigenaren van een bloemenwinkel in Leersum die sinds half augustus in een Turkse gevangenis zaten, zijn vrijgelaten. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het echtpaar verblijft nog wel in Turkije. Het ministerie hoopt dat ze snel naar Nederland kunnen terugkeren.

De twee werden opgepakt op de luchthaven van Istanbul. Waarom ze zijn gearresteerd en later weer vrijgelaten kon het ministerie niet zeggen. Het bedrijf van de twee meldde eerder op Facebook dat de aanhouding het gevolg was van „miscommunicatie”.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei dat het „puur toeval” is dat het tweetal op vrije voeten is gekomen op de dag dat Nederland en Turkije weer ambassadeurs hebben benoemd. „Dat staat helemaal los van elkaar”, aldus de minister.