Leers temt raad Brunssum

De gemeenteraad van Brunssum zet een streep onder het verleden. De raad besloot dinsdagavond in te stemmen met een drietal voorstellen van burgemeester Gerd Leers, die een eind moeten maken aan de loopgravenoorlog die de raad maandenlang teisterde.

De raad slaagde er volgens Leers in over de eigen schaduw heen te springen en de affaire rond de omstreden wethouder Jo Palmen achter zich te laten. Unaniem zette de raad een streep onder de discussie over de benoeming van Palmen.

Daarmee lijkt een eind gekomen aan de vaak hevige ruzies na de benoeming van Palmen tot wethouder in oktober 2017. Een eerste integriteitsonderzoek viel negatief voor Palmen uit, maar ook een second opinion zette kanttekeningen bij de integriteit van Palmen.

Na de verkiezingen gaat de raad nieuw beleid formuleren rond de benoeming van wethouders. Daarnaast gaat Leers zoeken naar een oplossing voor de grondkwestie, waarover Palmen en de gemeente elkaar al jaren in de haren vliegen.

Die kwestie speelt al 42 jaar en heeft de gemeente tonnen geld aan procedures gekost. Daarbij ging het om slechts 131 vierkante meter grond. Leers zei dinsdag dat zo’n zaak niet in de raadzaal moet worden uitgevochten, maar in de rechtszaal. Hij gaat naar een oplossing zoeken om uit de impasse te komen.

Voordat Leers met zijn vredesoproep kwam, vlogen oppositie en coalitie elkaar nogmaals in verbeten debatten naar de keel. De oppositie eiste het aftreden van Palmen, de coalitie ging achter de wethouder staan. Na een eerste debatronde nam Leers het woord en hield een gloedvol betoog: „Deze gemeente worstelt met een loodzware erfenis”. Hij sloot af met de oproep: „Kom op mensen, laten we er een punt achter zetten”.

In plaats van een stemming liet Leers alle raadsleden naar het midden van de zaal komen om fysiek te laten zien wie voor of tegen was. Unaniem schaarden de raadsleden zich rond Leers, waarop gejuich losbarstte op de volle publieke tribune.