Leerlingen weer schoolbanken in

Voor scholieren in het midden van Nederland zit de zomervakantie er weer bijna op. Zij moeten vanaf maandag weer de klas in, na zes weken vrij te zijn geweest. Een week later, maandag 28 augustus, gaan de scholieren in het zuiden van het land weer de schoolbanken in. De week daarna zijn de leerlingen in het noorden aan de beurt.

De zomervakanties per regio wisselen elk jaar. Zo kunnen leerlingen uit een regio het ene jaar vroeg in het seizoen op vakantie en het andere jaar laat. Bij de vakantieplanning houdt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rekening met een evenwichtige verdeling van vakanties over het schooljaar, evenals met de eindexamens.

Of de lessen precies volgens schema verlopen is nog afwachten. Basisonderwijzers kondigden eerder deze week „flink hardere acties” aan voor kort na de vakantie. Voor de vakantie was er nog een staking van een uur om de werkdruk te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan leerkrachten tegen te gaan.

Wat de protesterende juffen en meesters in petto hebben en voor wanneer precies is nog onbekend. Volgens de lerarenbelangengroep PO in Actie gaan ouders er „echt meer last” van krijgen.