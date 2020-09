Leerlingen Wartburg College opgeroepen om te leren op de school van Mozes en de school van Christus

„Op de school van Mozes leer je dat wij niet deugen. Als je van die school af moet, word je juist aangenomen op de school van Christus. Daar word je nooit vanaf gestuurd.” Dat zei ds. C. Sonneveld tijdens de jaaropening van het Wartburg College.

Van de achtergebleven zwartekousenkerken zouden wel geen leerlingen in zijn klas zitten, veronderstelde de godsdienstleraar van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag in 1964. De vinger van Cees Sonnevelt schoot de lucht in. „Jawel mijnheer, ik.” De predikant van de gereformeerde gemeente in Alblasserdam haalde dat voorval maandagavond aan op de jaaropening van het Wartburg College in de Eben-Haëzerkerk te Barendrecht. Thema van de bijeenkomst was: ”Onderwijzen, ontspannen en ontmoeten.”

„Ik leefde met The Beatles, The Rolling Stones en was supporter van ADO Den Haag”, bekende de predikant tegenover de leerlingen van locatie De Swaef. „Maar toen de leraar zo afgaf op mijn kerkverband, zag ik ineens mijn tante Jannie voor me.”

Als zijn tante op visite was geweest, was de onverschillige puber soms twee weken van slag. „Als mijn moeder even in de keuken was, vroeg tante bijvoorbeeld: „Cees, bid je nog weleens? Of durf je niet?” Ik vertelde haar maar niet dat ik niet meer wílde bidden. Ze zei: „Probeer het weer eens”, en zei in tranen psalm 81:12 op: „Opent uwe mond.” Ze was een bekommerd mens, maar ik wist: zíj is gelukkig.”

De predikant hoopte dat de ouders en leerkrachten van de leerlingen net zo zijn als zijn tante Jannie. „Ik hoop dat jullie waarderen dat jullie dit soort dingen horen. Houd het vast, want ik ben bang dat we wegglijden.”

Ds. Sonnevelt wenste zijn gehoor toe op nog twee andere scholen te zitten of te komen: die van Mozes en die van Christus. „Als je van de school van Mozes af moet, word je op de school van Christus aangenomen. Daar kom je steeds een klas lager te zitten, maar word je nooit af gestuurd.”

Ontspanning

Als locatiedirecteur C. J. Hoekman van De Swaef ’s avonds voor het Bijbellezen vergeet zijn telefoon op stil te zetten, haalt een appje of e-mail hem totaal uit zijn concentratie. De digitale wereld zorgt voor veel spanning, stelde Hoekman. „Het is zo nodig dat de Heere Zijn liefde in jouw hart schenkt, en de grootste plaats inneemt in je leven: „Onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in U.” Dat geeft óntspanning. Ik hoop dat dit vóór al het andere het resultaat van ons onderwijs mag zijn.”

Het Wartburg College begint dit schooljaar met 3588 leerlingen, dat zijn er 52 minder dan vorig jaar. De jarenlange krimp wijt de school aan het landelijk dalend leerlingenaantal.

De besprekingen met het Driestar College over een gezamenlijke vestiging in Krimpen aan den IJssel worden dit schooljaar vervolgd en leiden naar verwachting tot een besturenfusie in 2021.

