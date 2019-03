Leerlingen Van Lodenstein College noodgedwongen langer op school

Leerlingen van het Van Lodenstein College in Amersfoort zaten vandaag noodgedwongen langer op school. Omdat de dader van de schietpartij in Utrecht met een vluchtauto zou zijn ontkomen, besloot locatiemanager André Heijboer over te gaan tot een zogenaamde insluiting. ‘Onze locatie ligt vrij dicht bij de snelweg en is binnendoor ook makkelijk te bereiken.’

Vanaf ongeveer 12.30 uur gingen de hoofdingang en de voor- en achterzijde van het Van Lodensteincollege op slot. Er stonden collega’s bij de deur die ervoor zorgden dat niemand ongezien in en uit kon gaan. Buiten stonden mensen van de BHV-ploeg klaar om uit te kijken naar de rode vluchtauto.

‘Leerlingen werden via een intercom op de hoogte gehouden’, vertelt Heijboer. ‘Het kwam opeens heel dichtbij voor hen. Het bericht over de aanslagen in Christchurch is net geweest, nu zien ze dat het ook zo dichtbij kan gebeuren. Een meisje moest huilen omdat ze wist dat haar tante elke dag voor haar werk in de tram zit.’

Nadat de vluchtauto gevonden is, bekijkt Heijboer met zijn team hoe de leerlingen veilig thuis kunnen komen. ‘We hebben besloten de leerlingen die naar of door Utrecht moesten, te laten ophalen door hun ouders. Leerlingen uit Amersfoort en Barneveld konden gewoon met de fiets naar huis.’

Om kwart voor vier is nog een enkeling op school. ‘We hebben omgeroepen dat we om vier uur dichtgaan, maar we blijven natuurlijk totdat de laatste leerling is opgehaald.’

Morgen gaat de school gewoon weer open. ‘Er zijn toetsen voor de voorexamenklassen. Mochten de resultaten tegenvallen door deze situatie, dan passen we de normering misschien aan. Of de leerlingen mogen de toets overdoen.’